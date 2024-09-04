Житель м. Синельникове кинув шумову гранату у квартиру сусідки

Під час конфлікту фігурант кинув у вікно потерпілій димову шашку, а у двері шумову гранату. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Злочин стався 10 серпня близько 22-ї години у одному з будинків по вул. Центральна у м. Синельникове. На місці події працювали правоохоронці Синельниківського районного управління поліції, які провели першочергові слідчі заходи та затримали 28-річного зловмисника.

У підозрюваного поліцейські вилучили коробку, в якій була ще одна шумова граната й дві димові шашки. Вилучені речові докази співробітники поліції направили на експертизу.

Слідчим за погодженням з Синельниківською окружною прокуратурою фігуранту, що діяв з хуліганських мотивів, оголошено про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП