Житель Мукачева під дією алкоголю та наркотиків до смерті побив 80-річного батька

Днями поліцейські Мукачева отримали повідомлення від місцевого мешканця про смерть сусіда-пенсіонера.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група. На місці події співробітники виявили тіло 80-річного чоловіка з явними ознаками насильницької смерті.

Поліцейські встановили, що близько 20:00 між потерпілим та його сином виникла сварка. У ході конфлікту 39-річний чоловік наніс батькові численні тілесні ушкодження. Поліцейські освідчили чоловіка та виявили в його крові 0,79 проміле алкоголю. Крім того встановлено, що мукачівець перебував і в стані наркотичного сп’яніння.

Відомо також, що чоловік вже раніше притягався до кримінально відповідальності.

Мукачівця затримали в порядку статті 208 та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом слідчі Мукачівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Чоловікові вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області