Житель Одещини побив та пограбував односельця, пригадавши шкільні образи

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт відносно 20-річного правопорушника за частиною 2 статті 125 та частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Згідно із законодавством, молодикові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

Про подію до поліції повідомив 22-річний потерпілий. Правоохоронці з’ясували: між знайомими під час прогулянки селом виник конфлікт. Молодший за віком хлопець раптом пригадав старшому товаришу шкільні образи та почав бити його, а потім наказав віддати 500 гривень нібито для відшкодування «моральної шкоди». Оскільки грошей в потерпілого не виявилося, правопорушник відібрав у нього мобільний телефон вартістю п’ять тисяч гривень і втік.

Потерпілому лікарі діагностувати струс головного мозку, крововилив у лівому оці та синці. Ці тілесні ушкодження відноситься до легких, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Зловмисника правоохоронці розшукали протягом доби та вилучили у нього чужий гаджет, який він планував продати. Телефон повернули власнику.

За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі висунули молодикові обвинувачення у спричиненні легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я, та грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Ці правопорушення передбачені частиною 2 статті 125 та частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке тягнуть за собою санкції даних статей, – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Обвинувальний акт правоохоронці вже скерували до суду.

Березівський районний відділ поліції в Одеській області