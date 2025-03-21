Житель Одещини цвяходером спричинив сусідові тяжкі тілесні ушкодження

Під час сварки зловмисник розбив потерпілому голову, за що може чималий термін провести за ґратами.

Подія сталася в січні поточного року в одному з сіл Березівського району. Правопорушник сам подзвонив у поліцію, але не зізнався у скоєному, а повідомив, що його знайомого побили невідомі особи.

Лікарі госпіталізували 46-річного чоловіка з закритим переломом кісток склепіння черепа, субдуральною гематомою та забоєм головного мозку, ушкодженням вуха, що за експертним висновком є тяжкими тілесними ушкодженнями, небезпечними для життя в момент заподіяння.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що ввечері потерпілий, приходив до 59-річного сусіда у пошуках своєї співмешканки. Між нетверезими чоловіками раптово спалахнула сварка, в ході якої старший побив молодшого металевим цвяходером по голові.

Слідчі вилучили речові докази, у тому числі знаряддя злочину. Врешті правопорушник зізнався у скоєному, пояснивши: накинувся на сусіда, бо був надто п’яний, з тієї ж причини промовчав щодо своєї вини, намагаючись уникнути відповідальності.

«Зібравши достатню доказову базу, зокрема висновки низки судових експертиз, ми висунули фігуранту обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до восьми років. Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду», – зазначив слідчий слідчого відділення Березівського районного відділу поліції Михайло Петровський.

Обвинувачення в суді підтримуватиме Березівська окружна прокуратура.

Березівський районний відділ поліції Одещини