Київські оперативники затримали чоловіка, який тяжко травмував перехожого

Під час конфлікту на вулиці порушник наніс удар по голові опоненту, від якого він впав. Потерпілого з закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували у лікарню. Слідчі повідомили фігуранту про підозру.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію з вулиці Братиславська 54-річного місцевого мешканця з травмою голови. За вказаною адресою негайно прибули наряди патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Ігор Мордусенко, у ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили свідків події та зібрали речові докази:

«Ми з’ясували, що на ринку між двома чоловіками виникла сварка, під час якої порушник вдарив опонента по голові, внаслідок чого потерпілий впав. Постраждалого із черепно-мозковою травмою доставили до медичного закладу для надання допомоги. У ході оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили особу, причетну до скоєного злочину. Ним виявився 39-річний мешканець столиці, якого ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину. Правоохоронці вийшли з клопотанням до суду про обрання порушнику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва