Житель Одеського району до смерті побив співмешканку через ревнощі

Чоловік побив жінку під час сварки дорогою додому від гостей, викликав «швидку» та поліцію і повідомив, що потерпілу збив автомобіль, який поїхав з місця скоєння злочину. Правоохоронці викрили заявника в обмані. Йому загрожує до 10-ти років ув’язнення.

Подія сталася днями у Великодолинській територіальній громаді. До поліції надійшло повідомлення від 42-річного чоловіка, що його співмешканку збив невідомий автомобіль, водій якого поїхав з місця дорожньо-транспортної пригоди. Прибувши за викликом, медики констатували смерть 49-річної жінки, а слідчі направили тіло на судово-медичну експертизу для встановлення причини. Та за попереднім висновком експертів стало відомо, що вона померла від спричинених їй тілесних ушкоджень внутрішніх органів, які не характерні при дорожньо-транспортній пригоді.

Поліцейські провели низку слідчо-оперативних заходів і з’ясували, що того дня співмешканці повертались додому із хмільного застілля і під час розмови в них виникла сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік вдарив жінку рукою, а коли вона впала, нещадно забив її ногами. Врешті, він пояснив правоохоронцям, що не зізнався у всьому одразу, бо боявся відповідальності, адже вже має судимість за крадіжку, а в суді знаходиться обвинувальний акт щодо нього за незаконне придбання та зберігання без мети збуту наркотичних засобів.

Поліцейські затримали правопорушника в процесуальному порядку і повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої. Згідно з ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі слідчі клопочуть щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Чорноморська окружна прокуратура.

Одеське районне управління поліції № 2