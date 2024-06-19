Житель Одеського району спричинив смертельне ножове поранення односельчанину

За клопотанням поліцейських суд помістив підозрюваного під варту. За скоєне фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Подія мала місце в ніч з 15 на 16 червня у квартирі за місцем мешкання потерпілого в одному з сіл Таїровської селищної громади. Слідчі встановили, що після спільного застілля у 39-річного чоловіка виникла сварка з 30-річним гостем, в ході якої, останній ножем вдарив товариша у спину.

Усвідомивши, що накоїв, правопорушник викликав поліцію та «швидку».

Прибувши на місце події, медики констатували смерть потерпілого. Попередньо, йому були спричинені тілесні ушкодження у вигляді проникаючого колото-різаного поранення грудної клітки з пошкодженням внутрішніх органів, унаслідок чого й настала смерть. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

З місця події слідчі вилучили ніж та інші речові докази, які скерували на експертні дослідження. А фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Зловмиснику загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 2