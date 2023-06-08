Житель Одеського району застрелив онука, а сусідам сказав, що той пішов до ЗСУ

84-річний чоловік застрелив родича із зареєстрованої рушниці, закопав тіло на подвір’ї та брехав про місце знаходження онука, щоб приховати злочин. Фігуранта затримали, наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Кілька днів тому до відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 звернулася жителька села Нерубайське із заявою про зникнення 41-річного знайомого. Поліцейські відразу почали пошуки чоловіка, опитали його знайомих та дідуся, до якого він напередодні зникнення заходив у гості.

За добу правоохоронці з’ясували: жителя Нерубайського вбили, і до злочину причетний саме дідусь потерпілого.

Наприкінці квітня між родичами на ґрунті неприязних стосунків виник словесний конфлікт, в ході якого дідусь схопив мисливську помпову рушницю та двічі поцілив у голову онукові. Той загинув від отриманих поранень, а зловмисник, щоб приховати скоєне, дочекався вечора і закопав тіло в яму, яка була підготовлена для встановлення вітряка на подвір’ї будинку.

Сусідам, які цікавилися відсутністю чоловіка, він розповідав, що онук мав бажання піти на службу до лав ЗСУ і, мабуть, займається саме цим.

Поліцейські провели санкціонований обшук домоволодіння правопорушника, в ході якого виявили тіло небіжчика та вилучили низку речових доказів, які становлять інтерес для слідства, у тому числі і рушницю.

Під тиском неспростовних доказів фігурант у скоєному зізнався, його затримали в процесуальному порядку.

За наявності достатніх доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили літньому чоловікові про підозру в умисному вбивстві, що передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Наразі слідчі клопочуть у суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство.

ГУ Національної поліції в Одеській області