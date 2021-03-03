Вимагання понад півмільйона гривень «відкату» – судитимуть ексзаступника голови Закарпатської облради та працівника Управління ДАБІ

Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ексзаступника голови Закарпатської обласної ради та працівника Управління ДАБІ у Закарпатській області за фактом вчинення групою осіб закінченого замаху на вимагання грошових коштів у великих розмірах (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 189 КК України).

За даними слідства, вони вимагали 560 тис грн з підрядника реконструкції об’єкту в рамках проєкту «Велике будівництво» – клубу в с. Мокра Перечинського району з подальшим зведенням на його базі соціально-культурного центру, на який з держбюджету виділено 5,6 млн грн. За ці кошти обіцяли не перешкоджати діяльності підрядної фірми при здійсненні реконструкції будівлі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СУ Головного управління Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури