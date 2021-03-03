Вимагання понад півмільйона гривень «відкату» – судитимуть ексзаступника голови Закарпатської облради та працівника Управління ДАБІ

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Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ексзаступника голови Закарпатської обласної ради та працівника Управління ДАБІ у Закарпатській області за фактом вчинення групою осіб закінченого замаху на вимагання грошових коштів у великих розмірах (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 189 КК України).

За даними слідства, вони вимагали 560 тис грн з підрядника реконструкції об’єкту в рамках проєкту «Велике будівництво» – клубу в с. Мокра Перечинського району з подальшим зведенням на його базі соціально-культурного центру, на який з держбюджету виділено 5,6 млн грн. За ці кошти обіцяли не перешкоджати діяльності підрядної фірми при здійсненні реконструкції будівлі.

Справу ексзаступника голови Закарпатської облради щодо вимагання понад пів мільйона гривень "відкату" скеровано до суду

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СУ Головного управління Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури

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