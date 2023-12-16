Житель Подільського району Одещини потрапив у ДТП на викраденій автівці

Правопорушник понесе адміністративну та кримінальну відповідальність. За скоєне йому загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Отримавши повідомлення про зникнення легкового автомобіля марки «Toyota Corolla» з вулиці Незалежності у місті Ананьєві, поліцейські розпочали розшук зловмисника та транспортного засобу. Автомобіль був знайдений за кілька кварталів від місця скоєння злочину. Особу правопорушника, яким виявився місцевий молодий чоловік, встановили за кілька годин. Правоохоронцям він пояснив, що вдався до протиправних дій, спокусившись легкою наживою. Вночі юнак повертався додому та побачив запаркований на узбіччі легковик із незачиненими дверцятами й ключами у замку запалювання. Однак, під час руху на чужому автомобілі, молодик не впорався з керуванням, з’їхав із проїзної частини та пошкодив паркан приватного домогосподарства. Залишивши автомобіль на місці ДТП, правопорушник пішов додому.

За порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та іншого майна, відносно молодика поліцейські склали протокол за ст. 124 КУпАП і направили його до суду. Це правопорушення карається штрафом у розмірі 850 гривень або позбавленням права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

«За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі поліції розпочали провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального Кодексу України і під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру. Цей злочин карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває», – повідомив начальник сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Павло Трофименко.

Поліцейські закликають громадян бути більш обачними та відповідальніше ставитися до збереження власного майна.

Подільське районне управління поліції