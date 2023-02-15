Житель Рівненщини продавав в Інтернеті неіснуюче ресторанне обладнання

Жертвами афериста, 23-річного жителя колишнього Корецького району, в серпні минулого року стали п’ятеро жителів із різних областей України. Розмір завданої їм шкоди становить 33 тисячі гривень.

У результаті проведеного комплексу слідчих дій та розшукових заходів працівники відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області у взаємодії зі слідчими відділення поліції № 7 Рівненського РУП та за процесуального керівництва Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури викрили 23-річного зловмисника на шахрайствах.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що житель колишнього Корецького району вирішив шляхом обману покращити фінансове становище під приводом продажу неіснуючих товарів в Інтернеті. Так, на одному із сайтів безкоштовних оголошень він виставив фото ресторанного обладнання, зокрема кухонного інвентаря. Із потенційних покупців брав передоплату, яку вони перераховували на банківську картку. Втім, звісно, товару так і не отримували. Від злочинних дій молодика потерпіли жителі Полтави, Вінниці, Івано-Франківська, Кривого Рогу та Київщини.

Слідчі відділення поліції №7 зібрали достатньо доказів для доведення вини 23-річного зловмисника та за результатами досудового розслідування скерували до суду матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом за частиною 1, частиною 2 статті 190 КК України.

Максимальне покарання, яке може йому загрожувати за скоєне — до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області