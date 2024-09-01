Житель Рівного побив чоловіка та забрав гаманець із грішми й документами

Вчора, 30 серпня, суд задовольнив клопотання слідчого та обрав 28-річному жителю Рівного запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Конфлікт, який стався напередодні близько 20:30, виник між знайомими — 49-річною рівнянкою та її 28-річним сусідом через нарковмісні пігулки: оскільки жінка перебуває на замісній підтримувальній терапії, то чоловік почав вимагати віддати йому її дозу.

Коли та відмовила, зловмисник штовхнув рівнянку та почав бити кулаком в область голови. Потому вирвав гаманець, у якому було 1600 гривень, три банківські картки й особисті документи та втік.

Небайдужі повідомили до поліції. Неподалік здійснювали патрулювання нацгвардійці: вони затримали нападника та утримували до приїзду поліцейських.

Триває досудове розслідування за ч.4 ст.186 КК України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).

Відділ комунікації поліції в Рівненській області