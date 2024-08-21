Житель Шостки побив та виштовхнув жінку з вікна п’ятого поверху

За клопотанням слідчого та прокурора Шосткинської окружної прокуратури рішенням суду 26-річному підозрюваному в замаху на вбивство жінки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде про подію, що сталась 17 серпня 2024 року в м. Шостка. Близько 4:30 год на ґрунті ревнощів між парою виникла сварка, під час якої чоловік спочатку бив та душив жінку, а потім виштовхнув її з вікна п’ятиповерхового будинку.

Більш того, він ще й поскидав вниз меблі та інші важкі предмети. Після чого намагався порізати собі вени. 38-річна потерпіла наразі перебуває під наглядом медиків.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 15/ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура