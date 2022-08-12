Житель Вараського району хотів допомогти родичу, а потрапив на гачок шахраїв

Поліцейські встановлюють обставини, причетних до вчиненого шахрайства осіб та вкотре застерігають громадян: перед здійсненнями переказів перевіряти інформацію.

Так, учора, 11 серпня, до поліції надійшла заява 38-річного жителя села Малий Жолудськ, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн.



Поліцейські встановили, що в одній із соціальних мереж потерпілому прийшло повідомлення від родича із проханням позичити гроші. Після перерахунку коштів побачив, що сторінку користувача, де розміщувався допис — зламали. Зловмисники незаконним шляхом отримали доступ до аканту та розіслали від імені власника прохання про потребу у фінансах. Поліцейські встановили, що в одній із соціальних мереж потерпілому прийшло повідомлення від родича із проханням позичити гроші. Після перерахунку коштів побачив, що сторінку користувача, де розміщувався допис — зламали. Зловмисники незаконним шляхом отримали доступ до аканту та розіслали від імені власника прохання про потребу у фінансах.

За фактом заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом обману, слідчі відділення поліції №1 (смт Володимирець) Вараського РВП розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре наголошують: будьте обачні, не поспішайте здійснювати оплати за чиїмось проханням та дійте «холодним розумом». Завжди перевіряйте отриману інформацію і сконтактуйте з тим, хто потребує допомоги.