Житель Вараського району хотів допомогти родичу, а потрапив на гачок шахраїв
Поліцейські встановлюють обставини, причетних до вчиненого шахрайства осіб та вкотре застерігають громадян: перед здійсненнями переказів перевіряти інформацію.
Поліцейські встановили, що в одній із соціальних мереж потерпілому прийшло повідомлення від родича із проханням позичити гроші. Після перерахунку коштів побачив, що сторінку користувача, де розміщувався допис — зламали. Зловмисники незаконним шляхом отримали доступ до аканту та розіслали від імені власника прохання про потребу у фінансах.