Житель Вінниччини під час конфлікту вбив доньку співмешканки

В одному з сіл Гайсинського району 52-річний чоловік ножем завдав 30-річній жінці смертельні ушкодження. Потерпіла померла до приїзду лікарів та поліції. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Повідомлення про вчинення злочину до поліції та медиків надійшло від матері потерпілої.

На місці злочину слідчо-оперативна група з’ясувала, що під час застілля між вітчимом та падчеркою виникла суперечка та конфлікт. Чоловік близько 10 разів вдарив жінку ножем. Отримані нею травми виявились несумісні з життям.

Фігуранта затримали на місці злочину, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Знаряддя злочину – ніж, криміналісти вилучили.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому заможного заходу на час досудового розслідування

За цим фактом слідчим управлінням розслідується провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Вінницької області