Житель Вінниччини побив колишню дружину в присутності малолітньої доньки

За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю в умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні, що спричинило тривалий розлад здоров’я (ч.1 ст. 122 КК України).

Підозрюється, що 38-річний чоловік пізно ввечері прийшов до своєї колишньої дружини та, на ґрунті виниклих неприязних відносин, будучи агресивно налаштованим, діючи свідомо, у присутності їхньої спільної малолітньої доньки, кулаком вдарив жінку у скроню. Жінка впала на підлогу, а 7-річна дівчинка дуже злякалась від того, що побачила.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури