Житель Житомирщини вчиняв розпусні дії стосовно малолітньої та примушував знімати порновідео

За процесуального керівництва ювенального прокурора Бердичівської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи, умисному одержанні доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомукаційних систем та її зберіганні без мети збуту і розповсюдження, а також примушуванні неповнолітньої особи до участі у створенні відеопродукції порнографічного характеру (ч. 2 ст.156, ч. 4 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, злочин проти статевої недоторканості скоїв 57-річний житель Бердичівського району.

Підозрюваний, познайомившись у мережі Інтернет з малолітньою дівчинкою та вчинивши психологічний вплив, примусив створити відеопродукцію порнографічного характеру за її участі та надіслати йому.

Згодом він зустрівся з потерпілою, на власному авто відвіз до лісосмуги та вчинив стосовно малолітньої розпусні дії сексуального характеру, які зафіксував на відео. Виготовлене відео з дитячою порнографією зберігав на своєму комп’ютері.

Крім цього встановлено, що фігурант за допомогою спеціального програмного забезпечення одержав доступ до заборонених сайтів, звідки протягом декількох років скачував та зберігав відео з дитячою порнографією.

Під час обшуку у підозрюваного на домашньому комп’ютері вилучено більше 400 графічних та відео файлів, які містять дитячу порнографію.

Наразі, 03.02.2025, фігуранту обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування проводить Бердичівський райвідділ поліції, оперативний супровід забезпечує відділ протидії кіберзлочинам в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури