СБУ запобігла незаконному продажу зброї криміналітету

СБУ знешкодила у Вінницькій області організоване угруповання, яке спеціалізувалося на продажі вогнепальної зброї та боєприпасів. За оперативними даними, клієнтами зловмисників були представники кримінальних кіл регіону.

Встановлено, що до складу групи входило декілька місцевих жителів. Зловмисники облаштували підпільну майстерню з переробки нелетальної зброї у бойовий стан. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі в кримінальному середовищі.

Діяльність зловмисників мала системний характер. При цьому співробітники СБУ задокументували незаконний продаж ділками 4 одиниць нарізної зброї та набоїв до неї.

Наразі організатору угруповання повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ у Вінницькій області спільно зі слідчими та підрозділом карного розшуку обласного управління Національної поліції та за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

СБУ