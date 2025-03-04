Жителі Вінниччини підозрюються у замах на умисне вбивство двох чоловіків

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру двом жителям Вінниччини у вчиненні замаху на умисне вбивство двох осіб з хуліганських мотивів (ч. 2 ст. 15 – п. п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

Органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюються 20-річний та 25-річний чоловіки у вчиненні замаху на вбивство. Зловмисники, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, помітивши двох хлопців, з хуліганських спонукань нанесли їм ногами близько 10 ударів в голову, від яких постраждалі втратили свідомість.

Не враховуючи безпорадний стан потерпілих та те, що вони перебували без свідомості, правопорушники нанесли їм ще близько 20 ударів ногами в голову та інші життєво важливі органи. Після скоєння злочину, фігуранти залишили постраждалих з нанесеними тілесними ушкодженнями без свідомості при температурі повітря -3 градуси за Цельсієм.

Потерпілих було виявлено перехожими та доставлено до лікарні, де їм було надано медичну допомогу. Лікарям вдалось врятувати життя 24-річному та 32-річному вінничанам.

Втікаючи з місця вчинення злочину, зловмисники забрали ще й сумку одного з потерпілих, в якій було 4 000 грн та особисті речі.

Наразі судом задоволено клопотання прокурора та до підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За такий злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури