Жителька Білгорода-Дністровського вирішила сварку за допомогою розчинника та запальнички

Жінка облила чоловіка легкозаймистою рідиною та підпалила, за що може провести за ґратами 15 років.

Подія сталася вранці 10 липня у підвалі багатоповерхівки в Білгороді-Дністровському. Потерпілий самостійно викликав собі допомогу, зателефонувавши на спецлінію 102.

На місце прибули слідчо-оперативна група районного відділу поліції та медики. Лікарі госпіталізували 68-річного чоловіка з термічними опіками 30 % тіла. А поліцейські зі свого боку провели огляд місця злочину, опитали місцевих мешканців, і з’ясували, що потерпілий вживав спиртні напої з 34-річною сусідкою. Під час посиденьок між ними виник конфлікт, в ході якого жінка схопила розчинник для фарби, який виявила на сходинках при виході з підвалу, та облила ним чоловіка, після чого підпалила його запальничкою, що мала при собі, і втекла.

Правоохоронці вилучили з місця події низку речових доказів, які скерували на експертні дослідження, а зловмисницю затримали у процесуальному порядку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження та на підставі зібраної доказової бази повідомили фігурантці про підозру в замаху на умисне вбивство. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Згідно з санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини