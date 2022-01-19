Уродженця Донецька засуджено до 5 років тюрми за участь у терористичній організації

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора судом визнано винним громадянина України в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що з 2018 року по вересень 2021 року уродженець Донецька брав участь в діяльності одного із незаконних збройних формувань «ДНР».

Він ніс бойові чергування, брав участь у проведенні військової, стройової та фізичної підготовки структурного підрозділу терористичної організації.

У листопаді 2021 року йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Офіс Генерального прокурора