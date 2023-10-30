Педофіл з Жовкви через Facebook познайомився з 11-річною дівчинкою, а потім при зустрічах вчиняв розпусні дії сексуального характеру

За процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Львівського району. Його обвинувачують у розбещенні малолітньої особи, виготовленні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України).

Встановлено, що у червні цього року обвинувачений через соціальну мережу Facebook познайомився з малолітньою дівчиною.

Упродовж тривалого часу фігурант спілкувався з нею через месенджери. Достеменно знаючи вік своєї співрозмовниці, хлопець вів цинічно-відверті розмови на інтимні теми. Згодом запропонував їй зустрітися.

При зустрічах обвинувачений відносно 11-річної дівчинки вчиняв розпусні дії сексуального характеру.

Окрім цього, фігурант виготовив власні фото порнографічного характеру та надсилав їх потерпілій.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділення поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури