Жителька Куп’янська добровільно працювала у незаконному правоохоронному органі окупантів

Під час окупації жінка обійняла посаду виконуючого обов’язки старшого інспектора групи документального забезпечення, режиму таємності та діловодства «управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області» в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Куп’янського району Харківської області.

Зловмисниця здійснювала документальне забезпечення та організовувала режим таємності, діловодства та документообігу в незаконному правоохоронному органі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

12 вересня слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури і оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Національної поліції України 35-річній жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області