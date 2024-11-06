Жителька Мукачева незаконно продавала бурштин на маркетплейсах

Мукачівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканки районного центру за фактом незаконного придбання, зберігання та пересилання бурштину (ч. 1 ст. 240-1 КК України).

У ході слідства правоохоронці отримали докази причетності жительки Мукачева до протиправного продажу бурштину. При цьому обвинувачена не мала жодних документів, які б підтверджували законність походження дорогоцінного каменю.

Натомість особа розміщувала оголошення про його продаж на різних інтернет-майданчиках і пересилала покупцям товар поштою. Бурштин у сировині та декоративних елементах правоохоронці знайшли і під час санкціонованого обшуку помешкання жінки. Загальна вага вилученого каміння склала понад 1 кг.

Експертиза підтвердила, що його вартість сягає понад 70 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Мукачівського районного управління поліції із залученням оперативників Держприкордонслужби. Подальший розгляд провадження здійснюватиме Мукачівський міськрайонний суд.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури