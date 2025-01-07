Жителька Одеського району нанесла співмешканцю декілька ударів ножем

Жінка напала на чоловіка з ножем. Слідчі висунули зловмисниці обвинувачення. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Подія сталася наприкінці липня в одному з населених пунктів Таїровської громади. Поліцейські встановили, що під час спільного вживання алкогольних напоїв за місцем мешкання між цивільним подружжям через обопільні образи виникла сварка, яка переросла в бійку. В ході сутички 41-річна жінка взяла кухонний ніж і завдала 46-річному чоловіку декілька ударів по тілу.

Потерпілий сам викликав медиків, які госпіталізували його з проникаючими пораненнями грудної клітки. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, спричинені чоловіку тілесні ушкодження відносяться до тяжких за критерієм небезпеки для життя.

Слідчі затримали правопорушницю в процесуальному порядку. На час слідства суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

«Зібравши достатньо доказів, ми висунули фігурантці обвинувачення в умисному спричиненні тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння. Досудове розслідування, що тривало під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури, завершено і обвинувальний акт за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України скеровано до суду. За скоєне жінці загрожує до восьми років позбавлення волі», – повідомила заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Ірина Яблонська.

Одеське районне управління поліції № 2