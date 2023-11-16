На Волині викрили підприємство, яке працювало на збагачення держави-агресора

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури у межах досудового розслідування кримінального провадження про пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) у місті Луцьку викрито підприємство, яке було частиною грального бізнесу громадян рф.

За даними слідства, засновниками підприємства є громадянин України та громадянка росії.

Бізнес, який працював без дотримання вимог міжнародного законодавства, складався з понад 30-ти брендів онлайн-казино, які залучили понад 2 мільйони гравців з усього світу.

Отримані надприбутки через офшорні компанії надходили до російської федерації.

Структурний підрозділ цієї мережі у Луцьку, який нараховував близько 200 осіб, виконував функції служби підтримки, технічного супроводу, маркетингу і реклами.

Для спілкування з клієнтами використовувалося російське програмне забезпечення, а для виводу коштів – заборонені російські платіжні системи.

У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено понад 100 комп’ютерів, іншу оргтехніку, електронні документи щодо фінансових операцій, виплат винагороди клієнтам, інструкції роботи з іноземцями та «чорну бухгалтерію».

Досудове розслідування: ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури