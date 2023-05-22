Жителька Запоріжжя побила однорічного сина за капризи під час купання

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Запорізької окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевій мешканці у катуванні малолітньої дитини (ч. 1 ст. 127 КК України).

За даними слідства, багатодітна молода мати, перебуваючи напідпитку, побила однорічного сина за його капризи під час купання. Вона щонайменше чотири рази вдарила малюка в обличчя руками та шнуром від побутової техніки.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Відділення поліції № 2 за оперативного супроводу співробітників ювенальної превенції Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька окружна прокуратура