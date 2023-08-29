Жительку Дніпра затримали за вбивство співмешканця

Під час конфлікту жінка нанесла ножове поранення у живіт потерпілому, від отриманих травм 36-річний чоловік помер.

Злочин стався 27 серпня близько 18-ї години в одному із будинків в Дніпровському районі міста. Між 35-річною жінкою та її співмешканцем виникла сварка, під час якої підозрювана кухонним ножем нанесла чоловіку смертельний удар у живіт. Поліцейські відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції затримали 35-річну жінку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

28 серпня слідчі повідомили затриманій про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 ( умисне вбивство)

Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП