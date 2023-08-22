Жительку Вінниччини затримали за підозрою у вбивстві чоловіка

Злочин стався 19 серпня у Вінниці. Під час побутового конфлікту 52-річна жінка кухонним ножем нанесла чоловікові тілесні ушкодження, які виявились несумісні з життям. За вчинення такого злочину жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Повідомлення про особливо тяжкий злочин надійшло до поліції близько 20.14 від сусідки підозрюваної. Поліцейські встановили обставини події й затримали особу, причетну до вбивства 51-річного чоловіка.

Попередньо встановлено, що між подружжям виник побутовий конфлікт після застілля. Суперечка переросла у бійку, вході якої 52-річна жінка вихопила кухонний ніж у чоловіка й двічі вдарила його. Удар у серце виявися смертельними, він помер до приїзду лікарів у квартирі. Під час конфлікту обидва його учасники знаходились напідпитку.

Зловмисниця затримана у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Усі обставини, причини та мотиви злочину будуть встановлені під час досудового розслідування.

Наразі жінці повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За вбивство чоловіка жінці загрожує до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області