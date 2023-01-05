Жителя Берегова підозрюють у збуті зброї, гранат і сотень патронів

За процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури місцевого жителя викрито та повідомлено йому про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання і збуту зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік без передбаченого законодавством дозволу зберігав у себе арсенал зброї і бойових припасів. Під час спроби продажу в нього вилучили автомат, 6 гранат різного типу та запали до них, а також більше 400 набоїв. Усе це спрямовано на проведення відповідної експертизи.

Чоловіка затримали 1 січня у м. Берегове в порядку ст. 208 КПК України. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наразі триває слідство, усі обставини вчинення правопорушення встановлюють слідчі Берегівського районного відділу поліції за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури