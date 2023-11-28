Жителя Білгород-Дністровського району судитимуть за крадіжки та угон

Чоловік обікрав житлові будинки селян, поорудував у поштовому відділенні, у лікарні та на вулиці. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення та конфіскація майна.

Поліцейські встановили, що зловмисник через вікно проник до будинку жителя села Карналіївка, коли того не було вдома, та викрав його заощадження в сумі 10 тисяч гривень. Згодом в аналогічний спосіб він «завітав» до будинку своєї сусідки у селі Старокозаче, коли вона також була відсутня, і привласнив два планшети та ноутбук загальною вартістю понад 14 тисяч гривень.

Ще декілька злочинів правопорушник скоїв у райцентрі. У вечірній час він побачив на першому поверсі багатоповерхового будинку незачинене вікно, зняв з нього москітну сітку та потрапив до квартири, де господарі вже відпочивали. Правопорушник прихопив з полиці шафи телефон вартістю понад п’ять тисяч гривень та гаманець із грошима в сумі трохи більше дев’яти тисяч гривень і втік. А от коли гуляв містом, побачив припаркований біля під’їзду багатоповерхівки мопед вартістю майже 15,5 тисяч гривень і, не заводячи двигун, покотив його додому.

Наступним місцем протиправних посягань фігуранта стало поштове відділення. Перестрибнувши через паркан, він розбив скло у будівлі пошти, проник до приміщення, прихопив грошову скриньку та 14 посилок, що лежали на полицях складу, чим завдав збитку на суму близько семи тисяч гривень.

Ще одним мопедом вартістю понад 25 тисяч гривень чоловік заволодів, пошкодивши навісний замок господарського приміщення місцевої лікарні.

Правоохоронці розшукали зловмисника і за місцем його мешкання вилучили частину викраденого майна, яке повернули власникам. Поштові посилки фігурант спалив, гроші витратив на власні потреби, а ноутбук і планшети встиг продати.

«За наявності достатніх доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення у крадіжках, скоєних в умовах воєнного стану, поєднаних з проникненням у приміщення, зокрема повторно, а також у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно. Ці злочини кваліфікуються за частиною 4 статті 185 та частинами 1 й 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Судитимуть чоловіка не вперше: він вже має п’ять судимостей за майнові злочини.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини