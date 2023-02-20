Жителя Білгород-Дністровського району засудили за вбивство односельця

43-річний правопорушник проведе за ґратами сім років.

У грудні 2020 року зловмисник під час спільного вживання спиртних напоїв нещадно побив 56-річного знайомого, який прийшов до нього в гості. Причиною жорстокості стало те, що потерпілий не пішов у вбиральню, а справив природні потреби у кімнаті. Після конфлікту чоловіки полягали спати і вже вранці господар домоволодіння виявив гостя без ознак життя.

За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті небіжчика стали множинні переломи ребер та травма головного мозку.

В ході слідства поліцейські зібрали достатньо доказів того, що до злочину причетний 43-річний фігурант, а також, що чоловік був здатен усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Визнавши докази достатніми, слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули правопорушнику звинувачення у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України й скерували обвинувальний акт до суду.

Розглянувши матеріали провадження, дослідивши докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Це не перший вирок чоловіка – він неодноразово був судимий за майнові злочини.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини