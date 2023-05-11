Жителя Білгород-Дністровського району затримали за підозрою в убивстві співмешканки

Жінка померла попередньо від крововтрати, що спричинило проникаюче поранення грудної клітки з ушкодженням серця. За скоєне чоловіку загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Злочин був скоєний сьомого травня в одному з сіл Мологівської сільської громади.

Поліцейські встановили, що під час хмільного застілля між цивільним подружжям виникла побутова сварка, в ході якої 44-річний чоловік схопив ніж і вдарив ним молодшу на десять років жінку у груди. Коли потерпіла померла, а зловмисник усвідомив, що накоїв, то побіг до сусідів дзвонити у поліцію.

З місця події поліцейські вилучили ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази, що становлять інтерес для слідства, які направили на експертизу.

«Наразі на підставі доказової бази, зібраної правоохоронцями, слідчі територіального відділу поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві. Цей злочин передбачений частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі від семи до п’ятнадцяти років. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, де очікує на запобіжний захід», – зазначив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області