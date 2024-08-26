Жителя Болградського району викрили у низці наркозлочинів та підпалі майна матері

Правопорушнику слідчі повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України та помістили його під варту. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

За словами начальника Болградського районного відділу поліції Романа Михайлова, поліцейські встановили, що 31-річний житель одного з сіл Болградської громади організував вдома на кухні місце з саморобним приладдям для незаконного вживання наркотичних засобів і надавав приміщення наркозалежним особам.

Під час проведення на території домоволодіння чоловіка слідчих заходів правоохоронці виявили на присадибній ділянці вирощені господарем кущі снотворного маку та конопель, які він дбайливо обробляв та поливав, а в оселі – виготовлений ним із раніше вирощених конопель заборонений в обігу наркотичний засіб канабіс.

Загалом слідчі вилучили з маєтку правопорушника 435 рослин маку, 56 рослин конопель, близько 240 г канабісу та пристрій для вживання наркотиків із їх залишками.

На час досудового розслідування суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. А поки тривало слідство, чоловік посварився з матір’ю і, порушивши умови запобіжного заходу, наступного дня після конфлікту пішов до неї додому помститися. Заради помсти зловмисник тихцем підпалив на вулиці біля її домоволодіння сіно та солому, спалив загалом 375 тюків і втік.

Поліцейські оперативно викрили у знищенні вогнем майна жінки її сина, а в ході ще одного обшуку за місцем його мешкання, окрім речей, що мають інтерес для слідства щодо підпалу, знову виявили близько 25 г канабісу.

В ході досудового розслідування поліцейські скерували усі речові докази на експертні дослідження, опитали свідків, зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за:

– ч. 1 ст. 317 Кримінального кодексу України – організація місця для незаконного вживання наркотичних засобів, а також надання приміщення з цією метою;

– ч. 2 ст. 310 ККУ – незаконне вирощування снотворного маку, незаконний посів та незаконне вирощування конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 ККУ;

– за ч. 1 ст. 309 ККУ – незаконне виготовлення, придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту;

– ч. 2 ст. 194 ККУ – умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

За клопотанням слідчих суд змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою. Слідство триває.

Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Одна судимість у нього вже є – минулого року він був засуджений за незаконне зайняття рибним промислом до 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.

Болградський районний відділ поліції Одещини