Жителя Чернівців судитимуть за несплату майже ₴80 тисяч аліментів

Дізнавачі поліції завершили досудове розслідування та зібрали достатню кількість доказів ухиляння чернівчанина від виконання судового рішення. Відповідно до чинного законодавства, порушнику загрожує виконання громадських робіт, або обмеження волі на строк до двох років.

До співробітників поліції звернулася 31-річна жителька Дністровського району і повідомила, що колишній чоловік упродовж тривалого періоду не виплачує аліменти на утримання їхнього сина.

В ході досудового розслідування поліцейські Чернівецького райуправління поліції з’ясували, що відповідно до рішення Шевченківського районного суду, 36-річний житель обласного центру, з квітня 2016 року мав би виплачувати заявниці аліменти на утримання спільного сина, до досягнення ним повноліття.

Чоловік знав про встановлене судом зобов’язання, однак ігнорував його. Загалом порушник заборгував жінці майже 80 тисяч гривень.

Дізнавачі поліції завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. Чернівчанину інкримінують вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 164 (Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснювала Чернівецька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області