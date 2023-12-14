Жителя Ізмаїла затримали за підозрою у вбивстві жінки під час «застілля»

Раніше судимому за майнові злочини чоловіку слідчі повідомили про підозру та взяли його під варту. За скоєне фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Небіжчицю через чотири дні після її вбивства виявив випадковий перехожий у закинутій будівлі на околиці міста. Про жахливу знахідку він повідомив у поліцію. Працівники територіального підрозділу поліції оглянули місце події, переглянули записи з камер відеоспостереження, провели ряд інших заходів та, за сприянням працівників управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області, встановили як особу потерпілої, так і причетного до її смерті чоловіка.

Поліцейські з’ясували, що зі зловмисником потерпіла познайомилася в одному з місцевих магазинів. Чоловік запросив нову знайому випити. Вони почали вживати алкогольні напої відразу біля крамниці, а згодом пішли продовжувати у закинуту будівлю. Там між ними виникла сварка, в ході якої правопорушник взяв цеглину і декілька разів вдарив нею потерпілій по голові. Попередньо, смерть жінки настала унаслідок відкритої черепно-мозкової травми. Остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи.

«З місця скоєння злочину зловмисник втік, прихопивши з собою мобільний телефон потерпілої. Зі слів чоловіка, він думав, що жінка ще жива, і не хотів, щоб вона подзвонила у поліцію. Поліцейські вилучили з місця події знаряддя злочину та інші речі, що становлять інтерес для слідства, а у затриманого – мобільний телефон вбитої. В ході слідства, за результатами експертних висновків та інших доказів буде вирішуватись питання щодо додаткової правової кваліфікації протиправних дій фігуранта», – розповів начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

«Під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває», – прокоментував керівник Ізмаїльської окружної прокуратури Олександр Сара.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини