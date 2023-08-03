Жителя Кіровоградщини затримали за вимагання неіснуючого боргу

Погрожуючи фізичною розправою, зловмисник вимагав у 21-річного місцевого жителя сплатити йому 100 тисяч гривень із можливою розстрочкою щомісячних виплат. У випадку несплати грошових коштів подвоював суму надуманого боргу, здійснюючи на потерпілого психологічний тиск.

Співробітники слідчого управління поліції області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували протиправні дії особи під час отримання вимагачем частини грошових коштів.

Підозрюваним виявився місцевий житель, який працював охоронцем в одному з розважальних закладів міста.

Особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України «Вимагання».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

За матеріалами відділу розслідувань особливо тяжких злочинів

слідчого управління поліції Кіровоградської області