Жителя Краматорська підозрюють у «зливі» даних про розміщення підрозділів ЗСУ в проросійські чати

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури жителю м. Краматорськ повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, у липні 2023 року житель м. Краматорська почав розповсюджувати в проросійських чатах у месенджері Telegram стратегічно важливу для захисників України інформацію. Чоловік описував у повідомленнях місця, де на території міста стояла військова техніка та базувався особовий склад підрозділів ЗСУ.

Інформацією воєнного характеру краматорчанин безкоштовно ділився з окупантами.

Наразі підозрюваного затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора