Жителя Миколаєва підозрюють у викраденні та катуванні людини

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру 44-річному жителю м. Миколаєва у незаконному позбавленні волі та катуванні людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України).

За даними слідства, підозрюваний попросив знайомого підвезти його до одного з мікрорайонів обласного центру. По дорозі він попросив заїхати ще за одним чоловіком. Коли всі троє були в автомобілі, незнайомець приставив ніж до шиї водія та змусив його зупинитися. Потім нападники наділи чоловікові на голову пакет, пересадили його на заднє сидіння і відвезли до підвалу, який підготували заздалегідь.

Там вони кілька годин били й принижували потерпілого, вимагаючи зізнатися у незаконних діях, пов’язаних із постачанням сільгосппродукції.

Зрештою, не отримавши зізнання, викрадачі відпустили його, пригрозивши розправою, якщо він звернеться до поліції. Злякавшись, чоловік виїхав за кордон, але після повернення подав заяву до правоохоронців.

17 березня 2025 року одного з нападників затримано у порядку ст.208 КПК України.

У ході проведення санкціонованого судом обшуку у його будинку правоохоронці вилучили чорнові записи, що підтверджують його причетність до злочину.

Суд взяв підозрюваного під варту. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи іншого зловмисника у вказаних кримінальних провадженнях та притягнення його до відповідальності.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – УСР в Миколаївській області.

Миколаївська обласна прокуратура