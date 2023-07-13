Жителя Миколаївщини на Волині судитимуть за фішингові шахрайства

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем Миколаївської області шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, сім разів до того судимий чоловік із не встановленим поки спільником займалися фішингом – різновидом шахрайства, спрямованим на отримання від громадян відомостей про реквізити їхніх банківських карток задля викрадення з них грошей.

Упродовж грудня 2022 року на платформі онлайн-оголошень «OLX» вони підшуковували оголошення про продаж речей, після чого, під виглядом покупця, писали продавцям з різних номерів у месенджерах, погоджувалися придбати товар та пропонували оформити послугу «OLX»-доставка – і надавав фішингове посилання.

Перейшовши за ним, потерпілі опинялась на сайті, схожому на справжній сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вони вводили дані своєї банківської картки (номер, код cvv та термін дії) – і після цього шахраї вже мали повний доступ до їхнього карткового рахунку.

У такий спосіб вони ошукали громадянина на суму понад 100 тисяч гривень.

Матеріали щодо спільника обвинуваченого виділені в окреме провадження.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.

Прокурори застерігають громадян бути уважними та обережними, продаючи товари в Інтернеті, а також отримуючи з ненадійних джерел інформацію про соціальні програми, компанії банків, програми одержання соціальної допомоги вимушеним переселенцям, є-підтримки, фінансової допомоги державних та міжнародних інституцій, ООН, ЄС, благодійних фондів тощо, в реєстраційних формах яких необхідно вказувати реквізити банківських карток – усі вони можуть бути вигаданими шахраями задля отримання доступу до ваших рахунків.

Лише ваша пильність убезпечить вас від того, щоб не стати жертвою ошуканців.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури