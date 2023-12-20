На Буковині затримали організатора чергової злочинної схеми виїзду призовників за кордон

Мешканець Івано-Франківської області за 7500 доларів обіцяв переправити ухилянтів до Румунії поза межами офіційних пунктів пропуску через ліс.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції продовжують заходи для блокування схем, за допомогою яких охочі уникнути мобілізації виїжджають за кордон. Саме таку схему ліквідували оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі обласної поліції. До її організації причетний мешканець Івано-Франківської області.

Він пропонував чоловікам призовного віку забезпечити їм перетин кордону до Румунії. Перехід пролягав через Закарпатську область лісовими стежками. За послуги «провідника» брав 7500 доларів.

17 грудня в селі Оршівці правоохоронці затримали організатора при спробі виїзду з «туристом» за межі області. В ході документування злочинної діяльності зафіксовані факти передачі коштів на загальну суму 7500 доларів.

Організатор затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За скоєне підозрюваному може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України