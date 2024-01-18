Жителя Одещини судитимуть за систематичне домашнє насильство над батьком

Слідчі поліції висунули кривднику обвинувачення у психологічному насильстві. За скоєне йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Зловживаючи спиртними напоями та користуючись фізичною перевагою, житель райцентру влаштовував літньому батькові нестерпне життя – ображав та погрожував фізичною розправою.

Пенсіонер попросив у поліцейських порятунку від сина. Декілька разів за фактом домашнього насильства правоохоронці складали відносно кривдника адміністративні матеріали за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За ними суд призначив правопорушнику покарання у вигляді штрафу. Однак кривдник не припинив протиправні дії та не зробив належних висновків.

Відтак, за фактом систематичного вчинення домашнього насильства поліцейські розпочали провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення у вчиненні домашнього насильства, а саме в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства відносно батька, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілого. Нині правопорушнику загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років. Наразі слідство завершено і обвинувальний акт скеровано до суду», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Правоохоронці вкотре зауважують: якщо ви потерпаєте від домашнього насильства (фізичного, психологічного, економічного чи сексуального) або стали свідком такого правопорушення, насамперед зверніться до найближчого територіального підрозділу поліції або зателефонуйте на спецлінію «102».

Цілодобову психологічну та юридичну консультації з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації ви можете отримати за номером Національної безкоштовної «гарячої лінії» 116-123 та номером Урядової «гарячої лінії» 15-47.

Не залишайтесь наодинці з проблемою.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини