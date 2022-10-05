Жителя Одещини викрили у спробі збуту майже 78 кг ртуті
За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру жителю Одеського району, який намагався продати 78 кг металевої ртуті (ч. 4 ст. 321 КК України).
За даними слідства, чоловік зберігав ртуть за місцем проживання та підшукував покупця серед знайомих, а також мешканців південних регіонів України за ціною 1000 дол США за 1 кг.
Його затримали під час продажу ртуті за 60 тис дол США. Вилучено дві металеві ємності та одну скляну пляшку з отруйною речовиною – її скеровано для проведення експертного дослідження.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet