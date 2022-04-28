Затримано буковинця, який дав поліцейському $2000 хабаря за позитивний результат службового розслідування

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито та затримано жителя Вижницького району, який надав керівнику підрозділу поліції неправомірну вигоду (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, чоловік хотів вирішити питання з начальником управління головної інспекції ГУНП у Чернівецькій області щодо позитивного результату службової перевірки відносно свого знайомого поліцейського.

Після надання 2000 доларів США неправомірної вигоди особу було затримано.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області, за оперативного супроводу Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Чернівецька обласна прокуратура