Жителя Одещини затримали за підозрою у вбивстві співмешканки

Подія сталася у приватному домогосподарстві одного з сіл Окнянської селищної ради. За скоєне 29-річному зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Повідомлення про смерть 53-річної жінки надійшло в поліцію від її співмешканця. Співробітники територіального підрозділу поліції та Подільського районного управління поліції під час огляду місця події в одній із кімнат приватного будинку на ліжку виявили закривавлену небіжчицю.

Надалі правоохоронці встановили, що напередодні, під час спільного застілля, господар домоволодіння з господинею посварилися. Під впливом оковитої, розлючений образами жінки чоловік вдарив її кулаком, а коли вона впала на підлогу, наніс по тулубу удари ногами і обухом сокири, яку знайшов у приміщенні.

Відпочивати цивільне подружжя розійшлося по різних кімнатах, а на ранок громадянин виявив співмешканку без ознак життя.

Тіло небіжчиці та зібрані на місці злочину речові докази поліцейські направили на проведення експертиз. Під час розтину у потерпілої були виявлені численні переломи ребер та ушкодження внутрішніх органів, які відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень, що є небезпечними для життя.

«На підставі зібраних доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілої. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив начальник відділення № 2 слідчого відділу Подільського районного управління поліції Василь Клемпуш.

ГУ Національної поліції в Одеській області