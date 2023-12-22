Жителя Одеського району судитимуть за підпал будинку односельця

За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія мала місце в одному із сіл Біляївської громади. Правоохоронці встановили, що чоловік увечері, коли сусід був на роботі, зайшов у його двір, і з хуліганських мотивів поскладав під дверима до будинку взуття, яке там було, та підпалив його. А дочекавшись займання, пішов геть.

Пожежу виявили інші сусіди потерпілого, які і загасили її, не давши розповсюдитися. Вогонь пошкодив лише вхідні двері оселі. Своїми діями зловмисник завдав сусідові матеріальний збиток розміром майже 12 тис. грн.

Того ж дня співробітники Одеського районного управління поліції № 2 встановили правопорушника та затримали його.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за частиною 2 статті статі 194 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт поліцейські скерували до суду. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту», – прокоментував начальник Одеського районного управління поліції № 2 Андрій Донець.

Одеське районне управління поліції №2