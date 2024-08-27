Жителя Одеського району затримал за підпал будинку колишньої співмешканки

Правопорушнику повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія сталася декілька днів тому в Прилиманській територіальній громаді. Пожежу в будинку виявили сусіди потерпілої і викликали вогнеборців. Вогонь пошкодив 15 квадратних метрів оселі з меблями та іншим майном.

Того ж дня співробітники сектору поліцейської діяльності № 1 Одеського районного управління поліції № 2 встановили, що будинок жінки підпалив її колишній цивільний чоловік. Вранці, коли вона була на роботі, зловмисник зайшов до неї у двір і через відчинене вікно проник в оселю. Підпалив дивани та крісло в різних кімнатах, дочекався займання і пішов геть.

Поліцейські розшукали правопорушника. Він зізнався, що вчинив так через образу на колишню. Фігурант має судимість за розбій, також у суді на розгляді знаходиться обвинувальний акт відносно нього за аналогічний злочин.

«Ми затримали чоловіка в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з частиною 2 статті статі 194 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. На час слідства, за нашим клопотанням, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури», – прокоментував т.в.о. начальника територіального підрозділу поліції Олег Кальнєв.

Одеське районне управління поліції № 2