Жителя Одеси розшукують за підозрою у вбивстві знайомого

Зловмисник спричинив потерпілому несумісне з життям ножове поранення під час святкування Нового року. За скоєне правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що містянин у новорічну ніч вживав алкогольні напої з компанією знайомих на одній з дач в Дальницькій територіальній громаді і під час хмільних посиденьок посварився з одним зі своїх знайомих.

В момент сварки правопорушник завдав потерпілому проникаюче поранення у груди. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Після скоєного зловмисник зник.

За наявності достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, правопорушнику заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

У зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від органів досудового слідства, його було оголошено в розшук.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини