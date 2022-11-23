Жителя Полтавщини викрили у втягненні жінок-переселенок до заняття проституцією

У причетності до створення у Полтаві схеми надання інтимних послуг в умовах воєнного стану правоохоронці підозрюють 32-річного мешканця Полтавської області. Працівники відділу боротьби з торгівлею людьми Управління міграційної поліції Полтавщини зібрали докази причетності чоловіка до втягнення у проституцію переселенок з тимчасово окупованих територій України, які через російську агресію опинилися у скрутному матеріальному становищі.

Як повідомив Сергій Рекун, заступник начальника обласного управління поліції, фігурант підшукував «робітниць» за допомогою оголошень про працевлаштування, розміщених на каналі одного з мобільних застосунків. Під час співбесіди чоловік схиляв кандидаток до роботи в інтимній сфері, використовуючи їх уразливість та складні життєві обставини, пов’язані з повномасштабним вторгненням рф на територію України.

Незаконну діяльність з надання сексуальних послуг припинили працівники міграційної поліції спільно зі Слідчим управлінням області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням батальйону поліції особливого призначення.

Сергій Рекун зауважив: «Досудовим розслідуванням встановлено, що для надання інтимних послуг фігурант винаймав кімнати в одному з готелів обласного центру. Клієнтів підшукував через рекламні оголошення. Під час санкціонованих обшуків слідчі вилучили мобільні телефони, Сім-карти, флеш-накопичувачі, інвентар та інші речові докази».

Заступник очільника обласного Главку поліції наголосив, що мешканцю Полтавщини вже повідомлено про підозру у втягненні у зайняття проституцією та у сутенерстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Йому також обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 620 тисяч гривень.

На даний час тривають необхідні процесуальні дії у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Зокрема, поліція реалізує оперативно-слідчі заходи щодо встановлення інших співучасників незаконної діяльності.

Довідково. Санкція кримінальної норми, яку інкримінують підозрюваному, передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Управління міграційної поліції

та Слідчого управління ГУНП)