На хабарництві викрили посадовицю райсуду у Вінницькій області

На хабарництві викрито заступницю керівника апарату одного із міськрайонних судів Вінницької області.

На момент вчинення злочину жінка тимчасово обіймала посаду керівника апарату суду поки її безпосередній начальник був у відпустці.

Оперативники ДБР встановили, що посадовиця вимагала у чоловіка 2 тис. доларів США за «вирішення питання» щодо непритягнення до адміністративної відповідальності через водіння в нетверезому стані (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

Посадовиця сказала чоловікові, що у разі не надання грошей його чекає найсуворіше покарання та позбавлення водійських прав.

Крім того, аби мати змогу одержати кошти та «затягнути» розгляд справи, вона викрала матеріали адміністративного провадження.

Заступниця керівника апарату суду підозрюється у вимаганні неправомірної вигоди службовою особою, а також у викраденні документів, шляхом зловживання службовим становищем, вчинені щодо особливо важливих документів (ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 357 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Вінницька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.